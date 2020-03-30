РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Все парки в подмосковной Балашихе с понедельника закрыли на карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщается в Instagram-аккаунте объединенной дирекции парков Балашихи.

«Уважаемые посетители! В связи с усилением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией парки Балашихи закрыты с 30 марта до особого распоряжения. Просим вас с пониманием отнестись к подобным мерам. Мы принимаем их с целью снизить угрозы для вашего здоровья. Берегите себя и своих близких, соблюдайте режим самоизоляция и меры профилактики. Будьте здоровы!» - говорится в сообщении.

С понедельника в Московской области введен режим самоизоляции для всех групп населения. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью. Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, если это необходимо, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

Без веской причины жителей просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

При этом данный режим не запрещает въезжать и выезжать из Подмосковья.

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