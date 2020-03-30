РИАМО - 30 мар. Сотрудники ГИБДД вынесли семь постановлений о нарушений правил дорожного движения в отношении 25-летнего жителя Москвы, разъезжавшего по городу с наклейками отдела по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Сотрудники ГИБДД в интернете увидели фотографии и видеозаписи, на которых был показан автомобиль Lada с надписью на кузове «Отдел по борьбе с короновирусом».

«Световые приборы и светопропускаемость стекол машины явно не соответствовали требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что этот автомобиль едет по Волгоградскому проспекту в сторону центра. В итоге водителя удалось остановить на Есенинском бульваре. За рулем находился владелец машины. Он предъявил права, которые числились как утраченные. Правоохранители изъяли документ.

«Наклейки с кузова молодой человек удалил на месте собственноручно», - подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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