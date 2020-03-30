РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 мар. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 4,6 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило более 4,6 тысячи обращений. Из них 424 касались вопросов электроснабжения, 678 – водоснабжения, 103 – отопления», – сказал Богданов.

Он добавил, что за неделю в ЕДДС-112 поступило 9954 обращения. Из них на горячую линию администрации – 550 вызовов.