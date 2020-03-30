РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Работу пяти парков в подмосковном Красногорске приостановили в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители! С сегодняшнего дня, 30 марта, работа всех пяти парков Красногорска приостановлена согласно постановлению губернатора Московской области №162-ПГ от 29 марта 2020 года. Настоятельно просим вас не посещать парковые территории в этот период», - говорится в сообщении.

В управлении учреждения на территории Красногорска находятся городской парк, детский городок «Сказочный», экопарк «Губайловский», парки «Опалиховский пруд» и «Ивановские пруды».

На территории Подмосковья с 28 марта усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Приостановлена работа объектов розничной торговли, исключение составляют аптеки и продуктовые магазины, а также те магазины, где продаются непродовольственные товары первой необходимости.

С 30 марта власти ввели в Московской области режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения нового коронавируса. Всем жителям следует не выходить из своих домов без веской причины. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью.

Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, если это необходимо, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

При этом данный режим не запрещает въезжать и выезжать из Подмосковья.

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