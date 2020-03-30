РИАМО - 30 мар. В столице с начала 2020 года 863 автобуса, принадлежащим нелегальным перевозчикам, отправили на спецстоянки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатора перевозок».

Все они были выявлены во время совместных проверок, которые проводили сотрудники «Организатора перевозок», МАДИ, Ространснадзора и ГИБДД.

«Не рекомендуем пользоваться незаконным транспортом. Такие перевозчики не соблюдают требований безопасности. Водители нарушают режим труда и отдыха, а перед выходом на линию не проходят медицинский осмотр, что увеличивает риск попасть в аварию. Также автобусы перед рейсом не проходят обязательный технический осмотр, поэтому часто находятся в плохом техническом состоянии», – сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Автобусы нелегальных перевозчиков достаточно легко отличить от легальных синих автобусов. Кроме того, на легальных автобусах размещен логотип Московского транспорта, а на входе установлены валидаторы для оплаты проезда «Тройкой» и другими городскими билетам.

Всех нелегальных перевозчиков ждет штраф.