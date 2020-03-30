РИАМО - 30 мар. На северо-западе Москвы случилась авария, в ходе которой женщина была зажата в искореженном автомобиле, ее вытащили столичные спасатели, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Двадцать девятого марта произошло ДТП: автомобилист (женщина) не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. В результате ДТП женщина оказалась зажата в искореженном автомобиле», - говорится в сообщении.

Спасатели пожарно-спасательного центра и дежурная смена 65 ПЧ ГУ МЧС России по Москве провели деблокацию пострадавшей. На месте происшествия от пожарно-спасательного центра Москвы работали пожарно-спасательный отряд №204 и аварийно-спасательный отряд №9.

Женщину передали бригаде скорой помощи.