РИАМО – 30 мар. Правительство России изменило перечень товаров первой необходимости, дополнив его масками, антиспетиками и другими гигиеническими товарами, сообщает Газета.ru.

«В пункт «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности» теперь включены медицинские маски, салфетки, антисептик, мыло, зубные щетки и пасты, туалетная бумага, гигиенические прокладки и стиральный порошок», - отмечается в материале.

Кроме того, из детского списка выделили подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочку для кормления и соску-пустышку.

Также в правительстве приняли решение убрать из перечня похоронные принадлежности, табачную продукцию, печатные СМИ, автозапчасти и некоторые другие пункты.

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