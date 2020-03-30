РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Автомобилистам запретят парковаться вдоль здания ТЦ «Красногорское райпо» в Железнодорожном переулке Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В горокруге Красногорск меняется схема организации дорожного движения на территории ТЦ «Красногорское райпо». Изменения коснутся запрета парковки вдоль фасада здания и вне специально отведенных для этих целей мест», - говорится в сообщении.

Торговый центр расположен неподалеку от станции МЦД-2 Павшино по адресу: Железнодорожный переулок, дом №1А.