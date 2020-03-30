РИАМО - 30 мар. По потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк предоставит отсрочку выплат до полугода с увеличением кредитования до 12 месяцев тем, кто пострадал от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Все неустойки за невыполнение обязательств отменят.

«Мы понимаем, с какими трудностями могут сейчас столкнуться наши заемщики. Очевидно, что многие из них не смогут какое-то время выполнять свои обязательства по кредиту в новых реалиях. Поэтому мы разработали простую и удобную процедуру оформления кредитных каникул на срок до полугода. Мы постараемся сделать все, чтобы помочь нашим клиентам», — сказал вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев.

Кредитные каникулы предоставят тем, кто проходит лечение от коронавируса или реабилитацию, находится на карантине из-за поездки за границу или в отпуске без сохранения зарплаты.

Отсрочку получат и те, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса.

Чтобы получить кредитные каникулы, нужно направить в банк больничный лист, документ о подтверждении диагноза Covid-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении или документ от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда.

На сайте банка в разделе «Кредиты – Реструктуризация» нужно заполнить анкету на подачу заявки и прикрепить подтверждающие документы. Банк сообщит о принятом решении.

Вице-президент отметил, что предоставить подтверждающие документы необходимо, чтобы банк мог помочь клиентам быстро.