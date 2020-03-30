РИАМО (БАЛАШИХА)- 30 мар. Дезинфекцию торговых объектов провели в Балашихе в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по недопущению распространения нового коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета.

«Для усиления мер по предотвращению распространения коронавируса Covid-19 в городском округе Балашиха провели дезинфекцию торговых объектов», - говорится в сообщении.

Обеззараживающими спиртосодержащими и хлорсодержащими средствами методом распыления обработали все поверхности, с которыми могут столкнуться жители.

На территории Подмосковья с 28 марта усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Приостановлена работа объектов розничной торговли, исключение составляют аптеки и продуктовые магазины, а также те магазины, где продаются непродовольственные товары первой необходимости.

С 30 марта власти ввели в Московской области режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения нового коронавируса. Всем жителям следует не выходить из своих домов без веской причины. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью.

Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, если это необходимо, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

При этом данный режим не запрещает въезжать и выезжать из Подмосковья.

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