РИАМО - 30 мар. Московское областное УФАС России признало ООО «Инвест Альфа» недобросовестным поставщиком из-за уклонения от заключения контракта на выполнение работ по зимнему содержанию автодорог округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Подмосковью.

В управление обратилась администрация Воскресенска из-за того, что компания вовремя не подписала контракт на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования и подъездных дорог к СНТ.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», — говорится в материале.

Ведомство выслушало доводы сторон, изучило доказательства и пришло к выводу, что сведения об ООО «Инвест Альфа» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.