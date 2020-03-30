РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Коммунальщики приступили к уборке мусора, оставленного на территории подмосковного Подольска после прошедших выходных, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Коммунальные службы округа утром в понедельник, 30 марта, убирают общественные пространства Подольска от последствий «длинных выходных». К сожалению, не все жители и гости городского округа понимают всю серьезность угрозы распространения коронавирусной инфекции, многие не хотят выполнять рекомендации специалистов и органов власти», - говорится в сообщении.

Жителей призывают оставаться дома и подумать об окружающих.