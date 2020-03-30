РИАМО - 30 мар. Жителям Москвы с понедельника разрешено покидать место проживания во время самоизоляции только для посещения врача, выгула собаки, похода в ближайший магазин или выноса мусора, владельцы личного транспорта также могут покидать столицу для поездки в область и наоборот, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Указ (мэра Москвы Сергея Собянина - ред.) не запрещает движение транспорта, в том числе личного. <...> Нет запрета на движение транспортных средств, в том числе мотоциклов», - говорится в сообщении.

В настоящее время идет подготовка к вводу системы специальных пропусков, которая поможет регулировать соблюдение режима самоизоляции в городе. Порядок получения и другие разъяснения будут опубликованы на сайте mos.ru.

Введенный в столице режим самоизоляции по указу мэра Москвы подразумевает выход на улицу только в случае крайней необходимости. Посещать аптеки, поликлиники и продуктовые магазины возможно в обычном порядке.

Режим самоизоляции также подразумевает отказ от занятий спортом или прогулок на улице, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Владельцы собак могут выйти со своим питомцем не дальше чем на 100 метров от дома. Такое же правило распространяется на вынос мусора.

Пешком можно дойти до ближайшего магазина или аптеки. Поездки на машине разрешены на более дальние расстояния.

Цены на такси не будут регулироваться дополнительно. А аптеки и поликлиники продолжат работу в обычном режиме. Лекарства по рецептам также доступны в случае необходимости.

Действие транспортных карт «Тройка» с билетами на 60 поездок, а также 30, 90, 365 дней и билетов «ТАТ» продлят на пять дней. Для этого нельзя пользоваться проездными с 30 марта по 3 апреля. Продление проездных станет доступно с 6 апреля в кассах подземки или киосках «Мосгортранса».

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