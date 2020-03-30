РИАМО - 30 мар. Небольшие осадки виде снега и похолодание до минус 7 градусов в ночное время ожидаются в Москве и Подмосковье на этой неделе, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.



«На этой неделе в Москве резко похолодает. Похолодание уже началось, холодный фронт через Москву проходит именно в этот момент. Но на юге сегодня в Московской области погода будет еще теплой, до плюс 8-9 градусов воздух успеет прогреться, но по мере того, как фронт будет продвигаться на юг, похолодает и там», - сказал Синенков.



Он отметил, что 31 марта и 1 апреля столбик термометра днем поднимется чуть выше 0, а ночью максимальная температура воздуха составит в Москве минус 5 градусов, по области – минус 7 градусов.



При этом он заявил, что похолодание будет сопровождаться усилением северного ветра и кратковременными осадками виде мокрого снега. Кроме того, на дорогах не исключена гололедица.



«В конце недели – в четверг, пятницу (2 и 3 апреля - ред.) температура повысится, ветер сменится на западный, юго-западный и в столице потеплеет до 7-8 градусов в дневные часы, а по ночам температура будет оставаться положительной», - добавил Синенков.