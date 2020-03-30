РИАМО - 30 мар. 54-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о списании более 382 тысяч рублей с банковского счета, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

27 марта женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка.

«Звонившая обманным путем получила реквизиты банковской карты и коды из СМС, после чего у пострадавший с банковского счета списали 382, 95 тысячи рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).