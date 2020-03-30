РИАМО - 30 мар. Полицейские задержали подозреваемого в сбыте около 6,5 килограммов конопли в Ленинском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.
В сбыте наркотиков подозревается 28-летний житель Одинцова. Задержанный выращивал коноплю в арендованном доме в деревне Боброво, там оперативники обнаружили и изъяли 23 куста наркосодержащего растения, свертки и полиэтиленовые пакеты с растительным веществом, приспособления и жидкости для производства наркотика.
«По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое в пакетах является наркотическим средством – марихуаной. Общий вес изъятой конопли составил около 6,5 килограммов», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Максимальное наказание по статьям предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.
Фигурант дела заключен под стражу.
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