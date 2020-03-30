РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Новейший аппарат искусственной вентиляции легких поступил в Климовскую городскую больницу №2 Подольска, сообщается в группе «Гбуз-Мо Кгб» в соцсети «ВКонтакте».

«В Климовскую городскую больницу №2 поступил новейший аппарат искусственной вентиляции легких высокого класса Puritan Bennett 980. Это следующая ступень в эволюции аппаратов для искусственной вентиляции легких. Среди достоинств - универсальность, индивидуальный подход к физиологическим особенностям у любых категорий пациентов, широчайший арсенал методов респираторной терапии», - говорится в сообщении.

Медики просят горожан оставаться дома.

«Не выходите на улицу! Сейчас это важно как никогда. Если вы не боитесь смерти, то подумайте о жизнях врачей, медсестер, санитарок, которые сегодня работают на передовой. Мы готовы к встрече с коронавирусом, но просим всех горожан оставаться дома», - отмечается в материале.

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