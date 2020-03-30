РИАМО - 30 мар. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение регионального антимонопольного ведомства о включении компании «Оптима Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Подмосковью.

Ранее в ведомство обратилось учреждение МБУ «Конькобежный центр Коломна» с требованием внести сведения в отношении компании «Оптима Групп» в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по уборке помещений за второе полугодие 2018 года.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Оптима Групп» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Однако фирма не согласилась с этим решением УФАС и обратилась в арбитражный суд. Но в суде подтвердили законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства.