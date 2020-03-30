РИАМО - 30 мар. На территории четырех городских округов Московской области обнаружены шесть снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы не представляют угрозы для жизни населения, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.



«В 12:22 в воскресенье поступило сообщение об обнаружении трех снарядов времен ВОВ по адресу: Можайский городской округ, деревня Фомкино, лесной массив. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Можайского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ на 30 марта», - говорится в сообщении.

Также еще два снаряд времен ВОВ были обнаружены в городских округах Солнечногорск и Пушкинский. Боеприпасы не представляют опасности и также будут уничтожены.



Кроме того, в Дмитровском городском округе нашли предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его изъятие и уничтожение запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 31 марта.