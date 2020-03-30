РИАМО - 30 мар. В столице порядка 24 тысяч горожан находятся в стадии переезда или уже получили новые квартиры по реновации, при этом 26 тысяч человек получили устные или письменные ответы в ходе консультации о программе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чаще всего людей интересуют критерии равнозначности предоставляемого жилья, порядок оформления договоров и возможность получить квартиру в новостройке в том же районе, где сейчас стоят реновируемые пятиэтажные дома.

«Специалисты департамента городского имущества и центров информирования по переселению жителей помогают оформить документы после осмотра предложенных квартир», - говорится в сообщении.

Обратиться в департамент и получить необходимую консультацию можно с помощью почты, электронной приемной или через службу департамента.

В Москве в программу реновации попало 5174 дома. Она стартовала в 2017 году, новое жилье получит порядка 1 миллиона человек.