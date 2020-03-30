РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. По состоянию на воскресенье, 29 марта, коронавирусную инфекцию диагностировали у восьми жителей подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте Минздрава области, посвященном эпидситуации в регионе.

«На данный момент в Подмосковье зарегистрировано 112 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Десять человек выписаны домой из стационаров. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Красногорске было зафиксировано восемь случаев заболевания.

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