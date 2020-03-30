РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина проинспектировала, как соблюдают режим самоизоляции дачники в СНТ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В настоящее время на территории горокруга насчитывается 98 садовых товариществ и 15 коттеджных поселков. В них уже наблюдается приток дачников. Хаймурзина 28 марта проверила, ограничен ли доступ жителей на детские площадки и в места возможного скопления людей, а также качество и своевременность вывоза бытового мусора.

«Это не каникулы. Сейчас необходимо серьезно и сознательно отнестись к призывам специалистов. Останьтесь дома, проведите драгоценное время со своими детьми и родителями. Избегайте шумных компаний и многолюдных мест. Берегите себя», - сказала Хаймурзина.

В Подмосковье с понедельника введен режим самоизоляции для всех жителей.

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