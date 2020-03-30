РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Четыре человека в городском округе Мытищи заболели коронавирусом, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

«По состоянию на понедельник в Московской области зарегистрировали 112 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Десять человек выписали домой из стационаров. Итоговые тесты показали отрицательный результат. Заболевание протекало в легкой форме. Четыре случая заболевания зафиксировали в городском округе Мытищи», - говорится в сообщении.

По вопросам коронавируса в Московской области работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30 и онлайн-ресурс.

Власти ввели в Московской области режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения нового коронавируса. Всем жителям следует не выходить из своих домов без веской причины. Разрешается покидать квартиры для обращения за экстренной помощью к медикам, если существует угроза жизни и здоровью.

Также запрет не касается передвижения из дома на работу и обратно, похода в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, салон связи, банк. Разрешается выносить мусор и выгуливать домашних животных, но только на расстоянии не более 100 метров от дома.

При этом данный режим не запрещает въезжать и выезжать из Подмосковья.

Новый коронавирус распространился из города Ухань (Китай) в конце прошлого года. В России отмечено 1543 случая заражения, выписано - 64 человека.

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