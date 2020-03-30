РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. Парк культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове закрыли на карантин, сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители! Согласно постановлению губернатора №143-ПГ с 29 марта с 20:00 по 5 апреля городской парк культуры и отдыха «Елочки» закрыт на карантин!» - говорится в сообщении.

С понедельника в Московской области введен режим самоизоляции для всех групп населения. Покидать дома жителям можно при необходимости обратиться за экстренной медицинской помощью, прямой угрозе жизни или здоровью, для поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выноса мусора.

Без веской причины жителей просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.