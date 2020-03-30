РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Музей-усадьба «Архангельское» в подмосковном Красногорске вошел в топ-15 самых посещаемых исторических музеев в России, сообщается на портале «ТурСтат».

«Портал ТурСтат представил рейтинг самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Список подготовлен ко Всемирному дню историка, 28 марта», - говорится в сообщении.

Самые популярные исторические музеи России находятся в Санкт-Петербурге, Москве и Казани.

В топ-15 исторических музеев России входят Петергоф и Царское село в Санкт-Петербурге, Московский Кремль, включая Оружейную палату, и Исторический музей в Москве, Казанский кремль, Ярославский музей-заповедник, Владимиро-Суздальский музей, Новгородский музей-заповедник в Великом Новгороде, Херсонес Таврический в Севастополе, Нижегородский музей-заповедник в Нижнем Новгороде.

Также в список попали Государственный музей истории Санкт-Петербурга, включая Петропавловскую крепость, Псково-Изборгский музей-заповедник в Псковской области, Государственный музей-усадьба «Архангельское» в Московской области, Тобольский историко-архитектурный музей заповедник в Тюменской области и Государственный музей-заповедник «Гатчина» в Ленинградской области.

В 2019 году «Архангельское» посетили около 450 тысяч человек.

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