РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В 16 многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска временно отключили горячую воду из-за плановых работ в понедельник, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 30 марта, специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» с 9:00 до 12:00 будут выполнять плановые работы. Во время проведения профилактики в микрорайоне Климовск не будет подаваться горячая вода в многоквартирные дома по адресам: улица Молодежная, дома№№ 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4; улица Заводская, 12, 14, 16, 18, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 24а и 24/1», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.