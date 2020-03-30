РИАМО - 30 мар. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что введенные губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным меры по противодействию распространения коронавируса являются логичным продолжением ограничительных мер, сообщает ТАСС.

В Подмосковье и Москве всех жителей обязали соблюдать режим самоизоляции. Покидать дома можно только в исключительных случаях или для похода в продуктовый магазин, для покупки товаров первой необходимости или выгула домашних животных.

«Сейчас наша основная задача - это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», - сказал Мишустин.

Он добавил, что не стоит уменьшать темп предупреждения распространения коронавируса, а нужно сделать работу более эффективной.

Мишустин отметил, что меры, прописанные в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и указе мэра Москвы Сергея Собянина, по ограничению передвижения жителей являются логичным продолжением ограничительных мер, предложенных президентом страны Владимиром Путиным.

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