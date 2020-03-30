РИАМО - 30 мар. Четырнадцать новых поездов «Москва» начали курсировать по Некрасовской и Большой кольцевой линиям метро, новые составы имеют один широкий проход через все вагоны, сообщается на официальном сайте мэра города.

Запуск современных подвижных составов сократил интервалы между поездами на «розовой» ветке метро до четырех минут или в полтора раза.

«На Некрасовской до открытия новых станций курсировали семь таких составов, они подходили к платформам каждые шесть минут в будни, а после введения дополнительных поездов здесь работает 21 состав», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Новые поезда «Москва» появились на Некрасовской линии после открытия шести новых станций, что улучшило транспортную доступность для 819 тысяч горожан. На ветке уже действует бесплатный Wi-Fi.

Новые составы имеют один широкий проход через все вагоны. Внутри предусмотрены места для маломобильных пассажиров, встроены разъемы для подзарядки мобильных устройств, а мониторы с сенсорными экранами помогают подобрать подходящий маршрут прямо во время поездки.

Современная система климат-контроля служит не только для комфорта пассажиров, но и тщательно очищает воздух, который циркулирует по вагонам.