РИАМО - 30 мар. Школьники со второго по 11 классы могут проверить свои знания по предметам, пройдя онлайн-диагностику на сайте Московского центра качества образования, сообщается на официальном сайте мэра города.

Все, что необходимо для дистанционной диагностики – компьютер и мобильное устройство с видеокамерой, которая поможет наблюдателю проследить за выполнением заданий без нарушений.

«Помимо обычных предметных диагностик, уже доступны диагностики в формате ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку для учащихся, а также все привычные диагностики и тренинги для московских учителей», - рассказал заместитель директора МЦКО Богдан Легостаев.

Онлайн сервис позволяет оценить уровень знаний школьника и выявить пробелы по тому или иному предмету. Удаленная диагностика доступна на сайте https://mcko.ru/diagnostic_requests/new. Узнать результаты можно будет уже на следующий день.

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