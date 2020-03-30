РИАМО - 30 мар. Москвичей предупредили о том, что в понедельник до 21:00 в столице ожидаются мокрый снег, метель, гололедица и понижение температуры воздуха до отрицательных значений, водителям рекомендовали значительно снизить скорость на дороге, сообщается на сайте ГУ МЧС России по городу.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), с 6 часов утра до 21 часа 30 марта в Москве ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 метров в секунду, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», - говорится в материале.

Жителям Москвы посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Водителям посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.