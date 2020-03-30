РИАМО - 30 мар. Жителям Подмосковья можно посещать более дальние от дома магазины, но, если житель поедет туда на общественном транспорте, он подвергнет риску здоровье других людей и свое здоровье, поэтому лучше выбирать ближайший к дому магазин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев ответил на вопрос, можно ли ходить в магазин не на соседней улице, а, например, в двух кварталах от дома, если там ниже цены.

«Да, можно, это вам решать. Но если вы поедете в магазин на общественном транспорте, вы подвергаете риску и себя, и других людей, поэтому нужно выбирать магазины как можно ближе к дому», — написал Воробьев в Instagram.

Губернатор также пояснил, что если у жителя нет ни прописки, ни временной регистрации, это не будет проблемой. Главное – как можно меньше выходить на улицу из квартиры или дома.

Воробьев отметил, что если на участке строят дом или в квартире делают ремонт, работы можно продолжить.

«Организуйте все так, чтобы у них (рабочих – ред.) не было необходимости проводить много времени за пределами вашего участка (квартиры), заранее купите продукты и все расходные материалы», — заключил губернатор.

Всех жителей Подмосковья обязали соблюдать режим самоизоляции с целью борьбы с распространением коронавируса. Дом можно покидать для покупки товаров первой необходимости, продуктов, выгула домашних животных, выноса мусора. Кроме того, жители могут покинуть дом для получения экстренной медицинской помощи.

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