РИАМО - 30 мар. Пособие в 15 тысяч рублей получат те жители Подмосковья, которые с начала 2020 года работали не меньше 60 дней и которых уволили не за дисциплинарный поступок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье с 1 апреля будут выплачивать компенсации безработным жителям.

«Основная цель выплат - поддержать тех, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса. Новое дополнительное пособие в 15 тысяч рублей получат те, кто в этом году работал не менее 60 дней, неважно - с записью в трудовой или по договору, если только вас не уволили за дисциплинарный проступок», — написал Воробьев в Instagram.

Он также уточнил, что в Подмосковье не нужны никакие удостоверения для поездок на работу. Чтобы добраться до работы, съездить в банк, налоговую инспекцию или отвезти продукты родственникам, можно ехать просто так.

«Другое дело - просим подумать, срочная ли это поездка или ее можно отложить и решить проблему с помощью служб доставки, удаленным способом через личный кабинет и так далее», — подчеркнул губернатор.

В Подмосковье ввели режим самоизоляции для всех жителей в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Жители могут покидать свои дома только в случае угрозы жизни и здоровью, для поездки на работу и обратно, посещения ближайшего продуктового магазина, для покупки товаров первой необходимости. Можно выносить мусор и выгуливать домашних животных.

При этом запрет на въезд и выезд из региона не вводился.