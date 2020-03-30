РИАМО - 30 мар. В больнице в столичной Коммунарке, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус, за сутки скончались два пациента, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

Он уточнил, что всего в больнице на лечении находятся 348 человек. У 175 пациентов диагноз – пневмония, у 78 пациентов – подтвержденная коронавирусная инфекция, у 115 пациентов – вероятная коронавирусная инфекция. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 19 человек.

«За сутки поступило 28, выписано восемь. Летальных исхода – два», — написал Проценко в Facebook.

В Москве зафиксировано 1014 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С понедельника режим самоизоляции в столице введен для всех жителей.

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