РИАМО - 30 мар. Побывать в павильонах и на экскурсиях по ВДНХ, не выходя из дома, позволит онлайн-программа, которая стартует 31 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На официальном сайте мэра и в социальных сетях пройдут виртуальные экскурсии, лекции и образовательные показы. Зрители узнают об истории ВДНХ, создании павильонов и множество других интересных фактов. Например, пользователи «Одноклассников» 31 марта в 13:00 узнают об освоении космоса, а на странице центра «Слово» в Instagram речь пойдет об истории русского алфавита.

«(В познавательной программе – ред.) участвуют центр «Космонавтика и авиация», «Москвариум», «Техноград», центр письменности «Слово», павильон «Рабочий и колхозница» и другие знаковые площадки», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В 16:00 31 марта на сайте ВДНХ поведают о создании знаменитого монумента «Рабочий и колхозница», а с 3 апреля «Москвариум» покажет кормежку своих обитателей в режиме онлайн.