РИАМО - 30 мар. Самоизоляция - не повод оставаться с собакой все время дома, однако нельзя забывать, что животному тоже иногда нужен отдых, сообщил РИАМО инструктор по дрессировке собак, зоопсихолог Дмитрий Крайнов.

По его словам, если вы оказались в больнице или на карантине при коронавирусе, то стоит попросить кого-то из родственников или друзей взять собаку к себе, гулять с ней два-три раза в день, кормить по расписанию и обеспечить доступ к свежей воде. Кроме того, можно воспользоваться услугами специалистов, которые помогут выгулять питомца, или отдать животное в зоогостиницу. Однако такой вариант придется не каждому по карману.

«Если мы просто в самоизоляции, то погулять с собакой можно, соблюдая технику безопасности и сохраняя дистанцию от прохожих. <...> В данном случае собака выигрывает, потому что хозяин может наконец дать ей полноценное количество впечатлений», - сказал Крайнов.

При отсутствии подвижности, животное может начать страдать и отчасти даже сходить с ума. Без новых ощущений и умственной нагрузки собака будет маяться, что-то грызть, скулить и хулиганить.

Но у медали есть и обратная сторона. Как отметил зоопсихолог, в обычной жизни у животного всегда есть время побыть наедине с собой и отдохнуть. В случае, если дома осталась большая семья, важно давать питомцу восстановить силы и оставлять его в покое.

«Находясь 24 часа рядом с человеком, когда кто-то все время трогает, обнимает, дети верхом скачут, животное может начать страдать от переизбытка внимания. <...> Собака словно в военном положении, когда в любой момент готов вскочить и нельзя ни секунды расслабиться», - подчеркнул Крайнов.

Все активности стоит выносить за пределы дома. Спортивные нормативы лучше выполнять на улице, иначе животное привыкнет беситься в квартире. Дома важно соблюдать спокойный режим и выстроить рамки личного пространства.

«Если на примере людей, то игры дома в футбол обычно заканчиваются разбитыми окнами, мониторами, вазами или травмами. В случае с собакой все тоже самое. Лучше что-то спокойное. Мы сидим читаем, а ты лежишь рядом отдыхаешь», - добавил собеседник агентства.

Еще один совет в ситуации с карантином - уехать на дачу. Там питомцу будет где развернуться, побегать на участке или в ближайшем лесу.

А если вы все-таки отдали собаку на две недели друзьям, то за такой короткий срок четвероногий друг не успеет вас забыть. В этом плане переживать не стоит.

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