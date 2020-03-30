РИАМО - 30 мар. Жителей Подмосковья предупредили, что в понедельник до 21:00 в регионе ожидаются метель, гололедица и резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 метров в секунду, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», - говорится в материале.

МЧС рекомендовало водителям поставить машину в гараж, объезжать шаткие строения, воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Пешеходам посоветовали быть осторожными при нахождении на улице и при переходе проезжей части, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.