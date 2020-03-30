РИАМО - 30 мар. В период самоизоляции из-за коронавируса одиноким людям не стоит забывать про свою личную жизнь, а наоборот уделить ей больше внимание, им доступны разнообразные онлайн-площадки для знакомств, а проводить свидания можно по видеосвязи, сообщили РИАМО свахи.

«Сейчас, конечно, не рекомендуется выходить из дома и ходить на свидания, но я настоятельно рекомендую именно в этот период времени уделить особое внимание личной жизни, точно не нужно воздерживаться от знакомств. Если раньше я давала рекомендации, как можно быстрее после знакомства на сайте перейти общаться вживую, то сейчас общение можно перевести в личный контакт, а потом заменить на видеосвидание», - сказала экс-совладелица брачного агентства, наставник по теме знакомств и построения отношений Елена Дусматова.

По ее мнению, вопрос создания семьи и личного счастья у каждого человека должен стоять на первом месте, особенно у тех, кто еще не нашел вторую половинку.

Сваха и психолог Анастасия Иноземцева заметила, что сейчас существует много онлайн-площадок для знакомств, в частности, Instagram, соцсети, брачные агентства и свахи, а также сайты знакомств, но она их не рекомендовала, так как на них можно найти не только спутника жизни, но и столкнуться с альфонсами, женатыми и неадекватными людьми.

«Сидеть в самоизоляции человеку, который не состоит в отношениях, очень грустно и одиноко. Это может привести к продолжительной депрессии. Поэтому ограничивать себя в знакомствах, хотя бы онлайн, точно не стоит. Неизвестно никому сколько продлиться эта пандемия, а флирт и знакомства еще никому не навредили. Если отнестись с юмором, то человек, который находится на карантине в больнице, может обратить внимание на лечащий персонал, так как есть врачи, которые не состоят в отношениях», - отметила Иноземцева.

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