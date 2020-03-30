РИАМО - 30 мар. В Подмосковье и столице в понедельник при облачной погоде временами будет идти мокрый снег, температура может опуститься до минус 2 градусов, порывы ветра местами усилятся до 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. Ожидается облачная погода, временами мокрый снег, снег. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 1 – плюс 1, по области – минус 2 – плюс 3 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы в 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%. Геомагнитный фон в понедельник прогнозируется преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Погода изменится: резко похолодает, влажность повысится, будет пасмурно и ветрено. Ощутимыми будут и колебания атмосферного давления на пониженном фоне. Такие дискомфортные погодные условия могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Особенно уязвимы лица с проявлениями хронической кислородной, сердечной и дыхательной недостаточности.

Синоптики отмечают, что недомогания, обострения могут развиваться у ослабленных людей с проявлениями переутомления, страдающих эндокринными нарушениями, заболеваниями сердца и сосудов, что потребует медикаментозной терапии и соблюдения всех медицинских рекомендаций. Высока вероятность появления и психологических симптомов дискомфорта и психоэмоциональных нарушений.

Метеозависимым рекомендуют соблюдать режима труда и отдыха, а также постараться минимизировать отрицательные стрессовые нагрузки.