РИАМО - 30 мар. На территории Московской области комендантский час не вводился, в отношении сотрудников полиции, которые распространили ложную информацию, будет проведена проверка, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых жителей подмосковных городов по громкой связи оповещали о введении комендантского часа.

«Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции», - сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки.

В регионе ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за распространения коронавируса. Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медпомощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос мусора.

Режим нахождения дома не ограничивает права граждан на въезд/выезд в Московскую область. Речь идет только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома.

Коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 1543 случая заражения данной инфекцией, выписано - 64 человека.

В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 112 случаев заболевания Covid-2019, 10 пациентов выписаны.

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