РИАМО - 30 мар. Около 500 тысяч специальных продуктовых наборов для школьников выдадут нуждающимся семьям в Подмосковье.

«У нас 480 тысяч детей получают льготное питание, мы подготовили наборы. Все эти наборы будут выданы на территории школы по определенному графику», - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, в наборы входят печенье, молоко, консервы, фрукты.«Выдача начнется с понедельника», - добавила Каклюгина.

В Московской области действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

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