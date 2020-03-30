РИАМО - 30 мар. С понедельника на основании указа президента России об объявлении в стране нерабочих дней МособлЕИРЦ закроет свои офисы, клиенты для связи могут использовать соцсети и телефон, офисы будут закрыты до 5 апреля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Дистанционные каналы связи: Единый личный кабинет, где можно передать показания приборов учета, без комиссии оплатить ЖКУ, управлять несколькими лицевыми счетами. Зайти в личный кабинет можно с сайта МособлЕИРЦ или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»; аккаунты МособлЕИРЦ в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Instagram», - говорится в сообщении.

Также узнать все необходимую информацию можно по телефонам контактного центра: 8-496-245-15-99, 8-495-374-51-61, которые принимают звонки каждый день с 08:00 до 22:00.

Из-за мер по противодействию распространения коронавируса в стране объявлена нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля. В Московском регионе уже закрыты все непродовольственные магазины, кафе, салоны красоты и детские центры. Жителям рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.

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