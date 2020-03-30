РИАМО – 30 мар. С понедельника в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового тип Covid-19 полностью закрылись границы России, следует из распоряжения правительства страны.

«Россия приостанавливает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Кроме того, будет закрыт сухопутный участок государственной границы между Россией и Белоруссией», - говорится в сообщении.

Ограничения вводятся в понедельник с 00:00 по московскому времени. Реализацию распоряжения обеспечивают министерство транспорта России совместно с ФСБ РФ, ФТС России и Роспотребнадзором.

Временные ограничения не коснутся работников МИДа России, представителей международных и консульских учреждений, членов официальных делегаций, а также россиян, являющихся водителями грузовых автомобилей международного сообщения.

Распоряжение не распространяется на экипажи речных судов, поездные и локомотивные бригады международного железнодорожного сообщения, персонал, определенный международными соглашениями РФ в сфере железнодорожного транспорта, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи.

Также пересечь границу смогут граждан России, постоянно проживающие на территории Калининградской области, следующие железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части РФ в Калининградскую область и обратно. При этом в их паспортах должна быть отметка о соответствующей регистрации.

Кроме того, распоряжение не коснется россиян, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии российского паспорта.

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