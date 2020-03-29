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Всеобщий режим самоизоляции: главные правила

О дополнительных мерах борьбы с коронавирусом, введенных в Москве и Подмосковье в связи с осложнением ситуации, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Владимир Песня
1

На кого распространяется

Начиная с 30 марта 2020 года режим домашней самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Московской области. Ограничения касаются всех граждан независимо от их возраста.

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2

Когда и как можно выходить

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Покидать дом можно будет только по строго регламентированным причинам. Среди них:

- прямая угроза жизни и здоровью;

- получение неотложной (экстренной) медицинской помощи;

- поездки на работу для граждан, обязанных ее посещать;

- приобретение продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в ближайшем к дому магазине или аптеке;

- выгул домашних животных, при этом территория выгула не должна превышать 100 метров от места проживания;

- вынос бытового мусора.

При этом, находясь вне дома, необходимо соблюдать социальную дистанцию, которая составляет 1,5 метра. Все предприятия, торговые организации и присутственные места должны обеспечить условия для соблюдения дистанцирования путем нанесения разметки или установления режима посещения. Исключения составляют поездки на такси.

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3

Как будет осуществляться контроль

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

После проведения технической подготовки в Москве будет введен режим передвижения по специальным пропускам. Выдавать их будут в порядке, который должно установить правительство Москвы в ближайшие дни.

В течение недели в столице развернут умную систему контроля, позволяющую отслеживать соблюдение гражданами домашнего режима и правил передвижения.

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4

Свобода передвижения

Режим домашней самоизоляции не ограничивает права людей на въезд в Москву или выезд из столицы. То же самое верно и для Московской области. Перемещаться можно и между городами Подмосковья. Однако для передвижений внутри населенных пунктов у граждан должна быть веская причина.

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5

Бесплатные лекарства

© РИАМО,   Александр Манзюк

Граждане с подтвержденным диагнозом «коронавирус» при легком течении болезни могут проходить лечение на дому. Такие пациенты по назначению врача будут получать противовирусные средства бесплатно. Также бесплатные противовирусные препараты положены всем медицинским работникам и лицам, противодействующим распространению инфекции. Доставка лекарств будет осуществляться скорой помощью, сотрудниками поликлиник или волонтерами.

6

Выплаты для безработных

© РИАМО,   Александр Кожохин

Все безработные начиная с 1 апреля начнут получать компенсационную выплату. В Москве ее размер составит 19 500 руб. в месяц, в Подмосковье – 15 000 рублей. Сумма включает в себя все обязательные выплаты по безработице. Безработные, направленные на обучение, также продолжат получать стипендию. Для получения помощи никаких заявлений писать не нужно. Пособие будет назначено автоматически.

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7

Продление проездных билетов

© сайт мэра Москвы,   Максим Денисов

Для граждан, соблюдающих требование о домашней изоляции и не совершивших ни одной поездки в столичном транспорте в период с 30 марта по 3 апреля, будет продлен срок действия проездных на 5 дней. Также студенческие и школьные проездные будут продлены после окончания режима повышенной готовности.

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