Всеобщий режим самоизоляции: главные правила

На кого распространяется
Начиная с 30 марта 2020 года режим домашней самоизоляции вводится для всех жителей Москвы и Московской области. Ограничения касаются всех граждан независимо от их возраста.
Когда и как можно выходить
Покидать дом можно будет только по строго регламентированным причинам. Среди них:
- прямая угроза жизни и здоровью;
- получение неотложной (экстренной) медицинской помощи;
- поездки на работу для граждан, обязанных ее посещать;
- приобретение продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в ближайшем к дому магазине или аптеке;
- выгул домашних животных, при этом территория выгула не должна превышать 100 метров от места проживания;
- вынос бытового мусора.
При этом, находясь вне дома, необходимо соблюдать социальную дистанцию, которая составляет 1,5 метра. Все предприятия, торговые организации и присутственные места должны обеспечить условия для соблюдения дистанцирования путем нанесения разметки или установления режима посещения. Исключения составляют поездки на такси.
Как будет осуществляться контроль
После проведения технической подготовки в Москве будет введен режим передвижения по специальным пропускам. Выдавать их будут в порядке, который должно установить правительство Москвы в ближайшие дни.
В течение недели в столице развернут умную систему контроля, позволяющую отслеживать соблюдение гражданами домашнего режима и правил передвижения.
Свобода передвижения
Режим домашней самоизоляции не ограничивает права людей на въезд в Москву или выезд из столицы. То же самое верно и для Московской области. Перемещаться можно и между городами Подмосковья. Однако для передвижений внутри населенных пунктов у граждан должна быть веская причина.
Бесплатные лекарства
Граждане с подтвержденным диагнозом «коронавирус» при легком течении болезни могут проходить лечение на дому. Такие пациенты по назначению врача будут получать противовирусные средства бесплатно. Также бесплатные противовирусные препараты положены всем медицинским работникам и лицам, противодействующим распространению инфекции. Доставка лекарств будет осуществляться скорой помощью, сотрудниками поликлиник или волонтерами.
Выплаты для безработных
Все безработные начиная с 1 апреля начнут получать компенсационную выплату. В Москве ее размер составит 19 500 руб. в месяц, в Подмосковье – 15 000 рублей. Сумма включает в себя все обязательные выплаты по безработице. Безработные, направленные на обучение, также продолжат получать стипендию. Для получения помощи никаких заявлений писать не нужно. Пособие будет назначено автоматически.
Продление проездных билетов
Для граждан, соблюдающих требование о домашней изоляции и не совершивших ни одной поездки в столичном транспорте в период с 30 марта по 3 апреля, будет продлен срок действия проездных на 5 дней. Также студенческие и школьные проездные будут продлены после окончания режима повышенной готовности.
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