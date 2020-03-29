Всеобщий режим самоизоляции: главные правила

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После проведения технической подготовки в Москве будет введен режим передвижения по специальным пропускам. Выдавать их будут в порядке, который должно установить правительство Москвы в ближайшие дни.

В течение недели в столице развернут умную систему контроля, позволяющую отслеживать соблюдение гражданами домашнего режима и правил передвижения.

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