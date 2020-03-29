РИАМО - 29 мар. В Москве и Подмосковье детские и спортивные площадки начали огораживать лентой и размещать объявления о самоизоляции дома, фотографии огороженных площадок размещают жители региона в Сети.

«Вслед за Некрасовкой и другими районами и у нас в Кожухове закрыли детские площадки и парк «Треугольник», - написал пользователь kozhuhovophoto в Instagram.

Pushkino_official сообщает, что вход на городские детские и спортивные площадки города временно закрыт.

«Это сделано для того, чтобы вы и ваши дети не подвергались риску заражения в период карантина. Пожалуйста, берегите близких – останьтесь дома!» - говорится в аккаунте

В деревне Путилково городского округа Красногорск также отметили, что детская площадка на улице Садовой огорожена.

Tereza1971 отметила, что в Щербинке площадку огородили утром, а днем с ленточками уже играли дети.

Пользователи также отмечают, что ленточками детский площадки огородили в столичном районе Люблино, на Рублевском шоссе и других территориях Московского региона.

В Подмосковье и Москве граждан обязали соблюдать режим самоизоляции, из дома можно выходить только для покупки продуктов, выгула домашних животных, выноса мусора. Также исключение составляет получение жителями экстренной медицинской помощи.

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