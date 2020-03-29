РИАМО - 29 мар. Депутаты Мосгордумы уже начали обсуждать законодательные инициативы, которые могут заставить несознательных горожан оставаться дома на самоизоляции, за два дня депутатам поступили сотни жалоб на подобные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

Из-за распространения коронавируса власти вводят с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей.

«В первую очередь, нарушители наказывают сами себя, рискуя подхватить вирус, а также заразить свою семью, близких и друзей. Безответственность тех, кто воспринял субботу и воскресенье как время для прогулок, а не для самоизоляции, не просто удивляет, а возмущает!» - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что в думу за два дня пришли сотни сообщений от горожан, которые возмущены поведением несознательных граждан, не соблюдающих режим самоизоляции.

«Совместно с коллегами-депутатам мы начали обсуждение возможных мер законодательного реагирования. Безусловно, исключительно в режиме видеоконференции! Сегодня важно всем оставаться дома!» - заключил Шапошников.

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