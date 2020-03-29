РИАМО - 29 мар. Власти Московской области вводят режим самоизоляции для всех жителей, эта мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Подмосковье вводится режим самоизоляции. Он касается всех жителей, независимо от возраста. Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос мусора

«К сожалению, ситуация за последние дни показывает, что рост (заражения коронавирусом - ред.) до сих пор есть. В Московской области зарегистрировано 112 случаев заболевания коронавирусом», - сказал Воробьев.

Он добавил, что власти не должны допустить появления тяжелых и средней тяжести случаев у пациентов с данным заболеванием.

Власти ранее приняли ряд решений, согласно которым, каждая семья должна находиться дома.

«Сегодня с 20 часов мы закрываем все парки, детские площадки. Можно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», - сказал Воробьев.

Режим нахождения дома не ограничивает права граждан на въезд/выезд в Московскую область. Речь идет только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 1543 случая заражения данной инфекцией, выписано - 64 человека.

В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 112 случаев заболевания Covid-2019, 10 пациентов выписаны.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>