Все жители Москвы и Подмосковья с 30 марта должны перейти в режим самоизоляции, покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок или поездок на работу. Данные указы подписаны мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Что понимается под этой мерой, можно ли будет выходить из дома и что делать будет нельзя, смотрите в интерактивном материале РИАМО.

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