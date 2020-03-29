РИАМО - 29 мар. Продление проездных документов для пассажиров общественного транспорта Москвы будет проходить с 6 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Власти города вводят с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей. Покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок или поездок на работу. Выходить на улицу также можно для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и при необходимости вынести мусор.

«Очень просим обратить внимание, что продление будет доступно только тем, кто ни разу не проедет ни на одном виде городского транспорта с 30 марта по 3 апреля. Просим пассажиров в ближайшую неделю оставаться дома», – говорится в сообщении.

Для записи продления проездного необходимо, начиная с 6 апреля, обратиться в кассу или на информационную стойку метро (если собираетесь продлять билеты по «Тройке» на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней). Для записи дополнительных дней на билеты ТАТ нужно обратиться в киоски «Мосгортранса».

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