РИАМО - 29 мар. Власти Москвы пока не издали акт о способе получения спецпропусков для передвижения по городу в период самоизоляции с 30 марта, до этого спецпропуска не нужны, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по коронавирусной инфекции.

Власти вводят с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей. Покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок или поездок на работу. Выходить на улицу также можно для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) и при необходимости вынести бытовой мусор. Ограничения по передвижению по городу не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном правительством Москвы.

«Спецпропуска из пункта 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются», - говорится в сообщении.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в городе достигло 1014 человек.

Всего в РФ зарегистрировано 1543 случая заражения Covid-2019, вылечились от инфекции 64 пациента.

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