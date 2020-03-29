РИАМО - 29 мар. Москвичи, которые потеряли работу из-за введения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, будут получать пособие по безработице в размере 19,5 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти вводят с 30 марта режим самоизоляции для всех жителей. Покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок или поездок на работу. Выходить на улицу также можно для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) и при необходимости вынести бытовой мусор.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным», - написал мэр в личном блоге.

Он отметил, что общий размер ежемесячного пособия по безработице и новой выплаты составит 19,5 тысяч рублей.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в городе достигло 1014 человек.

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